英聯盃16強｜曼城征韋斯咸勢輪換　阿里未入熱刺大軍前途堪憂（附直播賽程） (19:35)

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利物浦於香港時間周四凌晨，亦會作客普雷斯頓，將收起「埃及文明」攻擊組合及中堅華基爾雲迪積克，料奧歷治掛帥，阿歷士張伯倫則坐鎮中場。李斯特城迎戰白禮頓則有箭頭占美華迪因膝傷避戰，近期表現搶鏡的達卡有望再攻堅。此外，熱刺中場迪利阿里前途成謎，事關領隊紐奴視作客般尼一役為決賽，但阿里未列入大軍之中，而另中場哈利雲克斯則傳言因不滿被紐奴冷落，也被剔除大軍以外。

而英超一哥車路士上周六作客諾域治雖缺傷兵盧卡古、迪姆華拿及尼高路簡迪，但仍以今季英超最大勝仗7：0大捷，今晨迎戰修咸頓自被看高一線，卻在賽前證實艾斯派古達有肩傷、安達斯基斯坦臣做過牙齒手術，以及羅夫度斯卓克臀部不適缺陣，取而代之的是不受杜曹重用的巴克里、沙奧尼古斯和守將馬蘭沙亞。隊友夏維斯今仗44分鐘頂入先開紀錄，修咸頓的查阿當斯在47分鐘扳平完場，隨即進入互射12決勝負，其間阿列沙巴拿加擋出禾確特的施射，車路士雖有美臣蒙特「宴客」，但對方的史摩邦尼亦射高，「藍戰士」的列斯占士射入最後一球，以4：3勝出。

基柏繼在歐洲超級盃對維拉利爾及聯賽盃32強對阿士東維拉後，今季第3次在互射極刑撲出對手射門及助球隊勝出，他雖不獲杜曹歡心，但連同英超以3：0熱刺在內，今季上陣4次車路士未嘗落敗，據報已獲祖雲達斯賞識，同時也傳出車路士正垂青巴甲球會巴希亞的17歲龍門加比爾迪蘇沙。阿仙奴憑哥林張伯斯及尼基迪亞下半場建功，主場以2：0淘汰列斯聯，「兵工廠」各項賽事近8仗錄得6勝2和佳績，至於英甲客軍新特蘭與英冠的昆士柏流浪打和0：0後，互射12碼勝出3：1。

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