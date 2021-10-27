樂施毅行者｜豁免群組聚集申請被拒　大會啟動後備方案　將安排退款 (16:53)

賽會今日在官方網站公布，樂施會昨日接獲政府書面通知，因毅行者位處麥理浩徑，難完全阻隔公眾及參加者接觸機會，加上涉及4600名參加者及工作人員、連續3日橫跨數個區域進行，認為存有潛在傳播疫情風險，因而不會批出「豁免群組聚集」申請。大會表示，過去數月應當局要求更新防疫細節，一直未收到明確反對通知，卻在舉辦前3周突被拒批申請，對此感失望及無奈。

大會稱正全力啟動後備方案，暫定11月22日至12日12讓參加者以新模式參與，但正待相關部門許可證審批，並表示已繳交報名費、登記費及捐款的隊伍，可選擇退回費用，詳情數日內公布。

民政事務局回覆查詢稱，在疫情持續期間，政府續以嚴謹態度處理任何豁免群組聚集的申請，並因應每一宗申請不同情况和防疫措施慎重考慮，以防本地疫情惡化，並指有關活動存在傳播疫情風險，因而通知主辦機構不獲支持舉行有關活動，當局亦補充道，沒收到樂施會後備方案資料。

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