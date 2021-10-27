法國羽賽｜李卓耀勇挫世界三哥 排名有望再寫新高  鄧謝配傍晚亮相首圈 (13:34)

港隊昨日展開法國公開賽征途，混雙新星張德正與吳詠瑢力戰日本隊組合僅負，伍家朗緊接出戰荷蘭隊球手，首局大幅領先下對方因傷退賽，晉級男單16強，明日出戰日本隊的常山幹太。李卓耀於香港時間今晨出戰歐洲冠軍安杜臣，亦以直落兩局21：19爆冷取勝，將在16強轉戰另一東道主球手。李卓耀憑上周打入丹麥賽4強，世界排名上升3位至14位的個人新高，他與常山幹太的積分相距約500分，較同樣打入16強的丹麥隊男將Rasmus Gemke少約4000分，未有參賽的中國隊球手石宇奇則較李卓耀多近6000分。今站為超級750級別賽事，排名計算球手過去52周最佳10場賽事，意味這名港將若打入8強，或伍家朗將常山幹太淘汰出局，李卓耀亦有望再提升排名。

而今夏於東京奧運打入4強的鄧俊文與謝影雪，今日傍晚亦會挾混雙7號種子身分，在首圈32強出戰丹麥隊組合，大有機會過關。

其他報道：卡尼數據大倒退惹質疑 留效疑變懶 英聯盃自我救贖

其他報道：曹星如世界賽首圈止步 留歐集訓

其他報道：曼聯斟干地障礙重重 領軍風格難配合 蘇斯克查料續作客熱刺