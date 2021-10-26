英超｜加利佬撐蘇斯克查續掌曼聯　小豬借杜曹戰績暗示應換帥 (20:39)

加利尼維利在賽後亮相電視節目時，認為蘇斯克查應留任至季尾，「經歷摩連奴及尹戈爾等前帥後，高層明白球會需要長遠發展，所以即使蘇斯克查任內經歷波折，也是可以理解，我相信他們在此時的目標是尋求穩定。荷西（摩連奴）是世上最佳教練，但加盟後沒有作為。我亦不認為干地適合曼聯，現在看來曼聯會等待至季尾，讓一切順其自然。」另一曼聯名將舒韋恩史迪加卻以杜曹為例，認為對方接掌車路士後成效立竿見影，稱蘇斯克查重建曼聯時間太長，暗示球隊應換帥。

相關報道：英超｜意媒稱干地表態願接手曼聯 拜利更衣室質疑蘇斯克查排陣

曾效力曼聯的里奧費迪南，也就前東家換帥發表意見，這名英格蘭隊名宿拒談一眾曼聯新帥人選，卻將矛頭指向一眾球員，「觀看比賽時，你會發現球員有些迷失，不知自己應該做什麼。是領隊沒有告訴他們，還是他們沒有理解自己的職責？現在球隊的表現猶如臨時成軍」。

同為英格蘭前國腳的曼城名宿米卡李察士，則狠批紅魔眾將各自為政，並為蘇斯克查背負名宿壓力予以同情，質疑為何至今仍未有球隊高層開腔支持他續掌帥印。曾執教阿仙奴的名帥雲格則認為，基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟並非問題，但關鍵是曼聯沒有圍繞他維繫陣容的平衡。

相關報道：曼聯吞5蛋 蘇帥拒下台 寫雙紅會主場最大敗仗 傳施丹繼任大熱

其他報道：NBA｜公牛4戰全勝 迪羅辛倒戈獨取26分 「後佐敦年代」最佳開季