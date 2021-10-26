英超｜意媒稱干地表態願接手曼聯　拜利更衣室質疑蘇斯克查排陣 (16:10)

曼聯在英超雙紅會慘敗後，李斯特城領隊羅渣士、皇家馬德里前帥施丹及曾執教車路士的干地，均成新帥人選。蘇帥據報曾在慘敗後與麾下爭執，後衛艾歷拜利被指質疑對方起用狀態不足的中堅哈利馬古尼，《曼徹斯特晚報》亦稱C朗對蘇帥的戰術有微言。

相關報道：英超雙紅會︱曼聯主場吞利物浦5蛋 蘇斯克查拒辭職 C朗：球隊須承擔大敗責任（附精華）

《米蘭體育報》等意大利傳媒透露，干地不抗拒接手曼聯，但雙方除個人條款未達共識外，曼聯管理層亦擔心這名52歲教練能否勝任。《共和報》球隊高層關注干地與基斯坦奴朗拿度（C朗）能否合作，干地過往未曾長時間執教同一球會，或不符球隊的長遠發展。意大利籍著名轉會記者羅曼奴則認為，干地不習慣在季中接掌帥印，雙方目前的談判仍視乎蘇斯克查在未來數仗的表現。至於另一人選施丹則據報無意征戰英超，料雙方合作的機會不大。羅曼奴亦稱曼聯高層未就蘇斯克查去留展開會議，意味仍未就換帥作最終決定。

部分傳媒則預測干地上任後的人事變動，《阿斯報》預計曾執教祖雲達斯的他將挽留曾在意甲共事的中場普巴。兩人曾攜手兩奪意甲冠軍，或促成明年與曼聯約滿的普巴續約留效。干地上任亦有望助曼聯招徠前東家國際米蘭的球員，今夏歐洲國家盃表現出色的意大利隊中場尼高路巴列拿，以及仍未續約的克羅地亞國腳波索域均有望來投。

相關報道：曼聯吞5蛋 蘇帥拒下台 寫雙紅會主場最大敗仗 傳施丹繼任大熱

其他報道：港飛魚黃漢彥全殘運再奪兩金 任國芬百米跑摘銅