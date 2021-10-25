英超雙紅會︱高普信5球勝果難重現　 沙拿壓杜奧巴成英超非洲「入球王」 (19:20)

連同三度攻破曼聯大門在內，沙拿的英超入球數目增至107個，趕過104球的杜奧巴，成為英超的非洲「入球王」，並成為首個連續3次在奧脫福球場建功的利物浦球員，而連續7場聯賽建功，在隊史僅不及8場的史杜列治，至於他在各項賽事連續10場建功，則是自2017/18年球季後第4名球員。

沙拿的卓越不凡表現固然獲得高普稱讚，但這德國名帥亦將大捷歸功於團隊：「我軍的高壓戰術奏效，取得控球主導權及射入美妙入球。這賽果是瘋狂的，人們未來仍會談論它，因它將長時間不會再發生。這是一個非常好的日子，一個大日子，但只是隊史中其中一個小篇章。」美中不足的是，利物浦副隊長占士米拿及打開紀錄的中場拿比基達昨仗傷出，令球隊傷兵人數增至5人。

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