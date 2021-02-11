NBA︱安東尼入28分領湖人取開季首勝　生涯得分超摩西馬龍升歷史第9（附精華） (20:06)

今夏由波特蘭拓荒者轉投湖人的安東尼，續擔任球隊第六人角色，是役他上陣28分鐘15投10中，當中3分球更是8投6中，攻下全隊最高28分，助「紫金軍團」於主場以121：118擊敗灰熊，取得開季首勝之餘，個人亦在NBA累積27,423分，超越已故名宿摩西馬龍（27,409分），升上總得分榜第9位。賽後安東尼表示：「這紀錄無疑是我的光榮，我從未想像過自己能在聯盟能打多少年。現在我仍在這裏，這是很難以言語去形容的，但我肯定自己對比賽仍很有熱誠，依然希望繼續進步下去。」

同日賽事方面，居里兄弟分別率軍取勝，其中兄長「咖喱仔」史堤芬居里為金州勇士攻入全場最高27分，作客以119：107挫薩克拉門托帝王，開季3戰全勝。而其胞弟薛夫居里則攻入全隊最高28分，領費城76人作客以115：103擊敗奧克拉荷馬雷霆。至於矢志爭冠的布魯克林籃網，雖有球星杜蘭特獨取38分，惟全隊3分僅25.7%，最終在主場以95：111不敵夏洛特黃蜂，開季僅1勝2負，暫列東岸第14位。

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