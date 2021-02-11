賽車︱韋少F1美國站險勝咸美頓封王 昆達拿路首奪MotoGP世界冠軍（附精華） (18:03)

韋斯塔本昨在F1美國站排頭位下，開賽時卻因起步稍慢被第2的咸美頓壓過，但今站紅牛戰車表現稍勝一籌，令「韋少」在較早入維修站下戰術成功，令「黑帝」其後完成首次換胎後反變落後。不過，由於咸美頓第2次換胎時間比韋少遲8個圈，亦令前者在末段變相取得優勢，終在最後數圈追至2秒內，死守的韋少在最後3圈亦發力，避免對方進入1秒的「DRS射程範圍」內，雖二人在遇上米克舒密加的慢車時一度拉近，但韋少最終仍保住勝局，以1.333秒之差險勝，取得今年個人第8個分站冠軍，亦是他首次在美洲賽道封王。賽後更獲今站以DJ身分擔任表演嘉賓的NBA名宿奧尼爾，在台上頒發獎項，而其2.16米的身高，與3名車手明顯差距甚遠，成為外界談論熱話。

電單車方面，Honda的6屆世界冠軍馬昆斯，昨於MotoGP聖馬力諾站封王，而得第4的22歲Yamaha新星昆達拿路，則藉Ducati的巴拿亞末段炒車，在總成績拉開對方55分，提早兩站奪得本年度世界冠軍，亦是他生涯首次問鼎電單車壇最高級別冠軍頭銜。至於季後將退役的42歲7屆世界冠軍羅斯，則以第10名完成車手生涯最後一次主場賽事。

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