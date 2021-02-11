西甲︱後美斯時代首國家打吡 巴塞僅負皇馬 阿古路取處子入球（附精華） (17:32)

巴塞隆拿雖有18歲中場新星柏迪續因傷避戰，但另外兩大小將18歲的安素法迪及17歲的加維均首次在國家打吡擔正。而球隊全場與皇馬亦拉成均勢，控球率及攻門均稍佔上風，惟皇馬把握力卻略勝一籌，雙方戰至32分鐘，皇馬藉巴塞鋒將迪比一次控球失誤製造反擊，終由後衛阿拉巴後上擺脫回防時停步的迪比，在無人看管下射破達史特根的十指關先開紀錄，亦是其加盟皇馬後首個入球。

換邊後兩軍拉踞，直至補時3分鐘，皇馬由盧卡斯華斯基斯近門射入拉開兩球優勢。而巴塞終在補時7分鐘由後備上陣的阿古路，射入加盟後首個入球，以1：2告負，聯賽榜跌至第9位，而皇馬則9戰得20分居次，以1分落後踢多1場的榜首皇家蘇斯達。

賽後巴塞主將布斯基斯仍滿意表現：「是役我們踢出了自己的風格，亦取得不少機會，只是未能好好把握。」而皇馬主帥安察洛堤則稱讚麾下踢出很好的團隊合作，值得全取3分。

另外，衛冕的馬德里體育會今晨憑射手蘇亞雷斯梅開二度，主場以2：2逼和皇家蘇斯達，賽後9戰得18分暫列第4位。

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