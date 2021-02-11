英超︱安東尼奧一箭定江山　韋斯咸倫敦打吡一球挫熱刺　李斯特城2：1勝賓福特 (23:06)

熱刺有哈利卡尼及孫興慜復出掛帥。25分鐘，孫興慜接應直線射地沒被韋斯咸門將法比安斯基沒收。34分鐘，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克頭槌攻門柱邊出界，而隨着卡尼在43分鐘的勁頂則被法比安斯基托出底線，兩軍上半場互交白卷。72分鐘，韋斯咸藉鋒將米查利安東尼奧攻入奠勝球，以1：0勝出。此外，李斯特城作客賓福特有前鋒占美華迪復出，伙拍伊恩拿祖攻堅，並由隊友中場泰利文斯及占士麥迪臣在14和73分鐘建功，作客以2：1勝出凱旋。

曼城今晨先藉中場根度簡在13分鐘攻破白禮頓大門，菲爾科頓其後於28和31分鐘，獲基亞利殊及加比爾捷西斯助攻，以3：0領前上半場。白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打於81分鐘射入12碼，但科頓於完場前助攻加比爾捷西斯埋齋，令「藍月」大勝4：1。此役擔任「假9」的科頓說：「我真的很享受這位置。我可墮後控球和傳送。不過我明白比賽位置是常變的。」主帥哥迪奧拿則說：「科頓可踢兩翼，擁有在前場比賽的質素和觸覺。他仍年輕，會繼續進步。」

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