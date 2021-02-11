英超雙紅會︱高普誓令曼聯球迷鴉雀無聲　 蘇斯克查促扭轉對賽不濟　 C朗12次碰紅軍只入3球 (20:39)

曼聯vs.利物浦 now611/621台 今晚23：30直播

由於疫情關係，曼聯在5月上演的去季英超次循環，在沒有球迷入場下以2：4不敵利物浦，高普說：「奧脫福球場內的聲音確是不可思議的，氣氛一流，但說到底，最重要的還是比賽本身。明顯地，我要在那裏做好我的工作，在不受現場氣氛影響下，盡可能踢出最好的足球。利物浦的球迷也會來到奧脫福，我是不會抱怨作客曼聯的。」

若利物浦此役勝出，便會是相隔19年首次作客連續兩場挫曼聯，而其大勇鋒將穆罕默德沙拿今仗若建功，便可成為首個連續3次在奧脫福建功的利物浦球員，這名埃及國腳過去兩次在英超及足總盃作客曼聯均「士哥」，球隊成績則是勝負各一。至於近期重復勇的羅拔圖法明奴應續獲高普信任，意味迪亞高祖達會再先列後備。

蘇斯克查則留意到過去4季9碰利物浦錄得2勝4和3負，他說：「我們的對賽落後於人，現在是時候踏出新的一步。」他又提及即使取得去季英超亞軍，比利物浦高一位，但稱「這已成為歷史，我希望今季能再有更佳成績」。另外，料掛帥的基斯坦奴朗拿度（C朗）過去12次與利物浦交手，只入3球和交出兩次助攻。

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