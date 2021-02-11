西甲︱巴塞佐迪艾巴傷癒候命　朗奴高文無懼迎皇馬　安察洛堤反駁：會誤把獅子看成貓 (18:52)

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 now632台 今晚22：15直播

佐迪艾巴上周中在歐聯對基輔戴拿模中受傷，之後盛傳無緣迎戰皇馬，惟這名32歲西班牙國腳昨已復操，朗奴高文說：「他能如常練習，準備披甲。」艾巴今季在西甲及歐聯各有1次助攻，又在這兩個賽事平均每仗有兩次關鍵傳送，勢可為前鋒迪比及安素法迪穿針引線。朗奴高文亦憧憬下周日19歲的法迪今次「可炮製不同」，但亦提醒麾下須防敵鋒雲尼斯奧斯祖利亞。

巴塞過去兩季4場西甲鬥皇馬錄得1和3負劣績，而上次在魯營球場勝出已在2018年10月，當時藉蘇亞雷斯獨取3球，助球隊大勝5：1。朗奴高文說：「我軍過去兩仗主場連勝華倫西亞和基輔戴拿模，已為此役壯聲威。我們知道今次是有力爭勝的，我毫不畏懼。」敵帥安察洛堤卻不認同：「當你不害怕時，便會將獅子看成是貓兒。所以，恐懼是正面的思想。至於再沒有美斯壓陣的巴塞，卻有一群優秀的年輕球員。這是我們必須關注的。」

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