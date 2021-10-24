意甲｜細恩稱意大利打吡非爭標關鍵　摩連奴疑斥羅馬眾將水平不如意乙 (17:38)

國際米蘭vs.祖雲達斯 now638台 明晨02：45直播

國際米蘭上仗在聯賽敗走拉素，但其後在歐聯反彈，主場擊敗摩爾多瓦球隊舒列夫。力爭衛冕的「藍黑軍團」，明晨迎戰祖雲達斯時據報有射手祖亞昆哥利亞缺陣，但土耳其隊中場查漢奴古勢復出擔任正選。面對有射手保羅戴巴拿復出的祖雲達斯，細恩期望麾下可重建信心領軍衛冕，「今場的意義遠比3分重要，亦期望可令球迷滿意。艾歷尼（祖雲達斯主帥）說我們的意大利最佳，我對此感到榮幸，但我認為拿玻里、AC米蘭、羅馬及拉素也不容小覷」。

季前重掌祖雲達斯帥印的艾歷尼也為是役「降溫」，稱與「藍黑軍團」交手並非關鍵之戰，「我們將面對很強的對手，但你看聯賽榜形勢時，就知道有很多球隊要提防。對我來說，這場並非爭標關鍵」。艾歷尼亦稱尚未決定正選陣容，但預料基亞連尼及費達歷高基艾沙等將任正選，射手艾華路莫拉達亦勢掛帥。

另外，早前在歐洲協會聯賽分組賽作客以1：6不敵挪威球隊波杜基林特的羅馬，傳出內訌傳聞。意大利傳媒報道，主帥摩連奴賽後曾怒斥部分球員發揮欠佳，甚至指他們「連意乙的水平也不如」。意大利《信使報》則指，有球會高層不滿摩帥言論影響更衣室士氣，並考慮向遠赴挪威觀戰的400名球迷作補償。羅馬明晨將在聯賽主場迎戰開季8戰全勝的拿玻里，將倒戈的客軍主帥史巴列堤稱與舊東家仍有情誼，但明晨將全力爭勝。

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