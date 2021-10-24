渣馬｜競走港將程小雅半馬第6名 稱打氣聲彌補東奧小遺憾 (16:13)

程小雅曾以競走形式借渣馬寓賽於操，9月結束東奧歷史之旅後埋首備戰，終能真正嘗試跑半馬的滋味，以1小時30分34秒佳績名列第6，較上次「走」畢半馬快十數分鐘。問及她的賽後感受，她先是大叫一聲「爽」，又為沿途氣氛感興奮，「第一感覺是腳很痠和累，絕對需要休息與補眠，而且若有更多備戰時間，或可再有突破，將來必定再找機會挑戰。沿途不斷有人喊我的名字打氣，亦像是補回了東奧未有太多港人見證的場面」。她又感激工作人員與義工幫忙，讓逾萬人相隔兩年再圓渣馬夢，「我曾到其他地方比賽，對比之下，渣馬的防疫安排其實算很好」。

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