渣馬｜姚潔貞全馬大熱封后 黃卓寧奪亞達體院全職標準 (10:27)

姚潔貞上月北上隔離過後戰罷全運，原本只打算在渣馬出戰10公里賽，但得知未有特邀跑手，爭奪獎金機會大增，因而改以全馬為目標，最終以2小時39分27秒封后，較20歲新星黃卓寧快近4分鐘。她表示賽前被譽為熱門，難免感受壓力，但一直不敢輕敵。她與丈夫陳家豪在兩個組別齊齊奪冠，但曾在渣馬賽場被求婚的她，這次衝線後只與丈夫握手慶祝，又透露曾勸對方參戰全馬不果。渣馬或在明年重新選用2月賽期，潔貞估計不會再戰全馬，而是準備明年其他海外賽事，為爭入亞運準備，但亦擔心疫下隔離添障礙，「要在海外集訓，相信短期內難成事，明年半馬世界賽在中國舉行，但又擔心取消，所以難以部署計劃」。

2016年跑入奧運的潔貞又大讚後輩黃卓寧，對比自己同齡時期表現更佳。黃卓寧則稱初馬有此佳績已收貨，亦為達到香港體育學院全職標準而興奮。不過，仍就讀大學3年級的她表示，要待實習過後再考慮全職日期，再部署爭取亞運及奧運資格。

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