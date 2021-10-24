渣馬｜黃啟樂初馬即封王 因傷曾被醫生勸退 冠軍慰天上外婆 (09:57)

渣馬重頭戲全馬拉松爆出冷門，香港跑手黃啟樂與日籍男將城武雅及港將魏賡早段突圍，一直守在城武雅之後的黃啟樂衝線前發揮爆發力，以4秒優勢力壓對手封王，魏賡則以2小時34分01秒摘季。黃啟樂一直專攻1500、5000米等項目，過去從未踏渣馬頒獎台，亦是首度出戰全馬，為成績喜出望外，又表示衝線一刻浮現多個畫面，「兩年前受傷，醫生說我不可能繼續運動員生涯，但我選擇積極恢復和作重量訓練，今日跑起來痛楚亦沒影響表現」。

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欠缺全馬經驗的他感激訓練拍檔魏賡，即使為爭冠對手，仍無私分享備戰錦囊，更笑說不介意把獎金分給對方。他又透露昨日送別早前離世的外婆，一度擔心家人心情，但專注比賽贏得冠軍後，盼以成績獻給天上的外婆。黃啟樂表示，未來會以奧運資格為目標，但當下仍要儲里數和累積比賽經驗，「東奧感染了我，令我決定站出來挑戰全馬，2024年巴黎奧運或許太早，我會再為之後的奧運準備」。

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