渣馬｜陳家豪紀嘉文攜手衝線稱霸半馬 並肩廿載看好季軍梁德洋推前浪 (08:34)

同樣37歲的陳家豪與紀嘉文今日重返渣馬賽場，與梁德洋組成三人領先小組先後衝線。陳家豪與紀嘉文在終點線牽手衝線，時間同為1小時08分55秒，大賽終宣布陳家豪為半馬冠軍，紀嘉文奪亞，梁德洋以1小時10分26秒摘季，同時打破青年紀錄。並肩參賽近廿年，陳家豪笑說疫下能夠再戰渣馬，缺少精英熱身區，準備較以往多，但上場便重拾與阿紀昔日作戰的感覺與回憶。

紀嘉文去年則捲入性醜聞，歸隱多時重返賽場無礙表現，今日賽後亦感慨良多，「這一年確是成長了，學懂專注訓練與工作之上。今次應是自己在同一賽道的最快時間，希望明年初再戰可以有更多跑手參戰，再提升水平」。紀嘉文保持半馬香港紀錄10年，他亦看好梁德洋在未來兩、三年刷新港績，「現時跑手訓練更認真，他又高又瘦，相信未來表現會較我們這一代更佳」。

今年重返教師工作崗位的屈旨盈則以1小時20分41秒，奪得女子半馬冠軍。她表示將會準備再戰全馬，但首要調節訓練里數，明年再爭取為港出戰亞運的機會。

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