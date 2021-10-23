港超｜逾三千人入場見證傑東揭幕大戰　加維蘭建功助傑志打響衛冕頭炮 (20:00)

今季港超上月18日開季，舉行菁英盃一個月後，聯賽今日正式展開見真章，衛冕的傑志在下午4時半大戰宿敵東方龍獅合演揭幕戰，賽前安排開球儀式，香港足球總會主席貝鈞奇及東方龍獅副主席游永強出席，不過當貝鈞奇甫入場看台上隨即傳來一陣噓聲，有球迷更手持印有貝鈞奇的黑白肖像，寫上「狽匪不死、港足不生」的標語示威。而在政府最新安排可開放85%觀眾席，今仗在旺角大球場有3163人入場。

傑志今仗正選除了隊長黃洋，其餘10人均是外援及入籍兵；東方正選有兩名前傑志中場林恩許及林柱機倒戈，港將包括季初大勇的孫銘謙及續串演右閘的茹子楠，新簽入的3名西班牙兵馬高斯、杜華利及巴杜姆先列後備。

東方在11分鐘有林柱機的遠射被門將保羅飛身撲出後，3分鐘後傑志即憑一次反擊先開紀錄，上屆香港足球先生「黑山伊巴」丹恩奴域大腳長傳轉邊，加維蘭接應再傳中予安永佳，後者起腳被東方門將葉鴻輝撲出不遠，皮球落在加維蘭隨即補射破網，攻入今屆聯賽首個入球，為「藍鳥」半場領先1：0。

東方換邊後先後換入馬高斯及杜華利改踢3中堅陣式，55分鐘有中場米基爾近門頭槌破網，但旁證指越位在先「食詐糊」無效。及後傑志連番反擊甚具威脅，丹恩奴域在73分鐘再度精準長傳予加維蘭形成半單刀，後者在敵衛力壓下起腳被葉鴻輝撲出，安永佳門前轉身抽射再被東方中堅基頓護空門。6分鐘後安永佳再有射門但中楣彈出。傑志尾段化解東方多個死球攻勢，以及中場林柱機完場前投訴球證而兩黃一紅被逐後，終維持1：0比數完場，在聯賽旗開得勝。東方經過5場菁英盃不敗後，吃下今季首場敗仗。

傑志暫代主帥金東進讚揚球隊今仗表現出色，球員拼足90分鐘，下半場亦有不少可擴大比數機會，「贏就高興，輸就不快樂，我們有個好開始，表現值得全取3分」。東方主帥盧比度承認今仗傑志是表現較佳一隊，東方表現不夠好。對於茹子楠在球隊有傷兵下續串演右閘，他賽後對賽果感失望眼泛淚光，要由教練團安慰。盧比度稱為這名23歲港將今仗表現感驕傲，「這個年輕小伙子很勤力，有質素和有良好態度，無論踢進攻中場、右翼還是右閘，他都會有光明的未來」。

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