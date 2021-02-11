英超︱阿仙奴六仗不敗　伊美路維傳射得手　阿迪達讚「從沒抱怨很有決心 」（附精華） (19:37)

阿仙奴此役有日前水晶宮被踢傷小腿的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡續擔正。23分鐘，伊美路維開角球予中場湯馬士柏迪頂入去夏加盟後首個入球。上半場補時階段，阿仙奴前鋒拿卡錫迪博得12碼，隊友奧巴美揚操刀被倒戈的維拉門將達米安馬天尼斯撲出，惟該名加蓬國腳補中得手。56分鐘，奧巴美揚妙傳伊美路維射入，助「兵工廠」以3：1挫在82分鐘破蛋的維拉，令後者賽後9戰續得10分。

阿迪達稱說：「我們的進攻充滿侵略性和創造力。作為一支團隊，我們的關係更緊密了。我為麾下的表現感到自豪。」他又稱讚伊美路維：「勝利歸於他。我們一直在密切留意他。他從沒抱怨，只會很有決心地向前看。他改變生活方式和一些習慣，他棒極了。他會變得更好。」至於2020年協助阿仙奴贏得足總盃後轉會維拉的達米安馬天尼斯，此役比賽期間被主隊球迷奚落，高呼「你不及蘭斯達爾」。蘭斯達爾今夏由錫菲聯加盟阿仙奴，已搶去賓特尼奴的正選門將席位。

其他報道：NBA｜簡達斥中國政府打壓西藏宗教自由 呼籲穆斯林名人發聲 點名沙拿渣巴

其他報道：U23亞盃外｜港足首仗失利2：4不敵柬埔寨 林樂勤尾段梅開二度 勉隊友鬥到最後