NBA｜簡達斥中國政府打壓西藏宗教自由 呼籲穆斯林名人發聲 點名沙拿渣巴 (17:21)

簡達日前穿起西藏精神領袖達賴喇嘛的T恤，稱「致獨裁者習近平及中國政府，西藏屬於西藏人民」，並指在中國政府的管治下，西藏人民不再享有基本自由與權利。而他今再於社交網上載短片，並穿起一件印有「還維吾爾人自由」的T恤，並發表聲明指︰「無情的中國獨裁者習近平和中國共產黨。我在全世界面前譴責你們。關閉奴隸勞教所，釋放維吾爾人！」而他又批評穆斯林為主導的國家領袖一直為此保持沈默，沒為中國的穆斯林發聲，更點名沙拿及渣巴等體壇穆斯林名人，呼籲他們勇於發聲，停止沉默。

另外，洛杉磯湖人今早於NBA常規賽主場以105︰115不敵鳳凰城太陽，開季兩連敗，連同季前賽已8戰全敗，是役陣中兩名內線球星「一眉」安東尼戴維斯及D侯活，更被拍到在場邊發生衝突，賽後主帥禾高稱二人已沒問題，爭執只因比賽時的一些問題意見不合，都是為球隊好。

至於布魯克林籃網今憑球星杜蘭特貢獻「三雙」，率軍作客以114︰109擊敗費城76人，而後者球星安必特在球隊今季首場主場賽前發言，稱球隊一條心，仍視賓西蒙斯為兄弟。這名今夏一直鬧離隊的澳洲隊球星，早前曾因拒絕執行主帥李華士的戰術要求而被停賽1場，及後他以心理問題為由無限期避戰。

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