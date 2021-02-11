U23亞盃外｜港足首仗失利2：4不敵柬埔寨 林樂勤尾段梅開二度 勉隊友鬥到最後 (16:17)

港足U23在日本福島縣的「J-Village」球場閉門出戰U23亞盃外K組，該組對手為柬埔寨隊及小組東道主日本隊，踢單循環兩仗爭小組首名及10組中4隊最佳次名，爭逐晉身明夏決賽周席位。

港足首仗正選陣容踢4-5-1陣式，4人防線為葉卓文、梁祐維、林衍廷及張俊軒，有大港腳經驗的陳晉一與奧利華鎮守中場，朱偉鈞與林樂勤、潘沛軒及余在言攻堅。面對身型較矮小但行軍速度快的柬埔寨隊，港足初段曾有林衍廷後上射門中楣彈出，但戰至40分鐘，被對方前鋒Chanthea於左路扣過張俊軒後，殺入禁區熨射遠柱破網，半場落後0：1。

換邊後，港足有林衍廷及林樂勤先後攻門未能扳平後，於55及57分鐘連失兩球，先被Chanthea單刀梅開二度，以及門前混戰被攻破大門，及後再失一球遠射世界波，在65分鐘兵敗如山倒落後0：4。港足及後調整陣容，將林樂勤推前踢正前鋒，完場前10分鐘便憑這名22歲鋒將連追兩球，先是81分鐘他接應右路傳中頭槌破蛋，戰至補時2分鐘有陳晉一博得12碼，林樂勤操刀再下一城，但為時已晚，終負2：4首仗失利而回，下仗將於下周四惡鬥日本隊，柬埔寨則下周二對日本隊。

連續3屆參賽的林樂勤，繼4年前的前屆於朝鮮平壤舉行的亞盃外再有入球，他說球隊初段表現不差，惟錯失領先及扳平機會後再失一球，打擊了士氣， 但透露在場上跟隊友說：「我的心態是追得一球得一球，戰果是不理想， 但並非最差結果，至少我們有戰鬥到最後一秒。」他承認落敗後出線機會緲茫，感到相當失望，但未來數天會好好調節心情，迎接對日本隊的最後一仗。

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主教練張健峰承認，球員未適應國際賽速率，加上錯失多次入球機會，影響球員心理再失數球，但認為尾段麾下藉鬥志拉近比數，反映雙方實力差距不大，甚至本應是五五波，「戰果是難睇，但球員在比賽時仍有好的一面做到出來」。

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