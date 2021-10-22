U23亞盃外︱港足明午首擊鬥柬埔寨爭勝 陳晉一謝家榮冀顯出線決心 (20:01)

柬埔寨U23vs.香港U23 周六香港時間中午12：00開賽

港足U23今屆U23亞盃外位於K組，將與柬埔寨隊及東道主日本隊爭首名出線，以及4個最佳次名的決賽周席位。23人大軍於周四凌晨抵達「J-Village」訓練基地，連日來參與操練，今日因天雨關係，賽前最後一課未能到比賽球場，維持在訓練場冒雨訓練。主教練張健峰表示，球員抵埗後曾要求加操，反映態度良好及渴望比賽，加上港超開季一段時間，球員已有一定狀態。首仗面對柬埔寨隊，張健峰稱對方一隊自日本隊名將本田圭佑執教下，踢法不斷進步，「行軍速度快，多在前場做高壓，我很期待球隊能發揮水平擊敗對手，但開賽初段不會太進取貿然搶攻，會先試探對手再實行部署」。

兩年前曾在蒙古參戰上屆賽事的，只有林樂勤、陳晉一、林衍廷及門將蔡子濤。傑志19歲小將陳晉一在港足U23操練出任中場位置，參與更多進攻角色，而非球會時的左閘或邊路位置。張健峰解釋，這名陣中唯一的大港腳雖年紀尚輕，但已有一定國際賽經驗，期望此子以技術和閱讀球賽能力協助球隊。連續兩屆參加這賽事的陳晉一稱，今屆備戰時間較上屆更多，加強隊友默契，又稱經過港超3季歷練，對閱讀比賽了解更深，現重回青年軍時的中場位置，有信心可在進攻有貢獻，並說：「大家來到日本相信不會只想汲取經驗，或最後又是雖敗猶榮，而是要贏爭出線，所以首場對柬埔寨隊目標一定是全取3分。信心沒有問題，最重要信任教練部署，落到場大家一人出多句聲互相提場。當地不熱不焗，適合香港球員比賽，已沒有天氣藉口，體能上理應更易控制。」

球隊防線上，只有晉峰後衛葉卓文及效力葡甲球隊科瓦彼達迪B隊的19歲小將梁祐維司職中堅，若球隊要踢3中堅陣式，預計會再由林衍廷及亞歷斯祖串演中堅。隊長門將謝家榮表示，球隊雖較遲抵埗，但球員在港超開季後有一定狀態，已準備好迎接今仗，「雖然說是來學習，但不可忘記首要目標是爭出線，首仗對柬埔寨隊為了全取3分，相信踢法會進取點」。葉卓文稱，過去隨港足U19參賽曾跟梁祐維在防線合作，相信默契不成問題，並稱柬埔寨球員身高不高，期望可在高波取甜頭。

其他報道：U23亞盃外｜港足U23今開操最後備戰 門將謝家榮獲委隊長重任：希望感染球隊

其他報道：亞協｜理文出局贏掌聲 陳曉明盼熱血感染球迷 經驗帶回港超續爭佳績