渣馬｜逾8600人已檢測及領跑手包 港將派備戰錦囊 (18:13)

賽會下午公布截至1時，1.85萬名跑手之中，已有8600人完成病毒檢測及領取跑手包。香港全馬拉松女子紀錄保持者姚潔貞亦到維園領跑手包，她其後撰文為選手加油，又大派最後備戰錦囊，「開始要調節生理時鐘，早睡早起同早活動一下，千祈唔好臨急抱佛腳再進行高強度訓練，令自己增加受傷風險」。

她昨日與曾兩膺本地組一哥的魏賡，以及客串半馬拉松的競走港將程小雅，一同出席跑手賽前記者會。魏賡亦即席派錦囊，「濕度偏高仍要注意體力分配，這幾天要調節生理時鐘，屆時有足夠時間起身準備。今屆起步區要戴口罩，熱身要預留多點時間，起跑時亦要盡量放鬆心情及控制步速」。

相關報道：渣馬禁政治宣傳促守法 檢查特別裝束跑手 或要求執法部門介入

領取跑手包詳情

日期及時間：10月23日（六）上午09：00至下午16：00

地點：維多利亞公園足球場（銅鑼灣糖街入口）

跑手須帶齊以下文件

「跑手包領取及測試預約確認」電郵（附二維碼）

「網上健康申報表格確認」電郵

「跑手包領取通知」電郵 （附二維碼）

香港身份證或護照（正本）

紙本或電子針卡（智方便、醫健通或安心出行流動應用程式）

其他報道：殘疾人全運｜港隊開幕前寫佳績 黃漢彥200米自破全國紀錄 明日衝金

其他報道：歐協聯｜摩連奴領軍首失6球未挽軍心 直認只在乎羅馬正選陣容