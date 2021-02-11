NBA｜咖喱仔獨取45分領勇士挫快艇 偕高比奧尼爾入選NBA75大傳奇 (17:10)

勇士有長唞多時的基利湯臣即將復出，其「浪花兄弟」史堤芬居里則甫開季已狀態大勇，繼開咧戰擊退洛杉磯湖人後，今面對另一支洛城勁旅快艇，咖喱仔更是火力全開，首節9投全中，包括4個3分球，助球隊單節拉開16分。其後快艇力追，兩軍末段拉鋸，但咖喱仔最後半節獨取10分，為勇士保住勝局，以兩分之微擊退快艇。

首戰形容自己表現差的居里，今仗賽後笑說：「我從不擔心自己的投射，今天的狀態確實很好。」主帥卡爾亦大讚對方獨一無二，「史堤芬居里就是史堤芬居里，我沒見過任何一名球員像他」。

同日東岸上演大戰，邁阿密熱火憑占美畢拿、艾迪比約及泰萊希路合轟68分，在主場以137：95狂數衛冕的密爾沃基公鹿。阿特蘭大鷹隊則主場以113：87大勝達拉斯獨行俠，同樣在開咧戰旗開得勝。

此外，NBA今屆踏入75周年，聯盟今公布傳奇名單最後部分成員，史堤芬居里、高比拜仁、奧尼爾、勒邦占士、韋迪及洛文等現役或名宿均上榜，而賽會稱因投票出現同分情况，最終名單人數實際為76名。

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