歐協聯｜摩連奴領軍首失6球未挽軍心  直認只在乎羅馬正選陣容 (13:42)

羅馬上場意甲作客僅負祖雲達斯，亦有3日後惡鬥榜首球隊拿玻里的後顧，今仗遠征挪威北極圈內的波杜基林特，只得門將柏迪斯奧及守將羅渣伊班尼斯續正選。他們上半場有卡利斯佩雷斯一度追近比數至2：1，但易邊後換入主力白賴仁基斯坦迪、米希達利恩等未有成效，反28分鐘內連失4球。波軍大勝後在C組1分反壓羅馬升榜首。

摩連奴在賽後為大敗承認責任，認為對手表現更佳，但表示從不掩飾陣容有缺憾的事實，「己隊有兩組水平不同的球員，一組是12、13人，不容許犯錯的，其他的是另一組。我知道有些球員有局限，但也期望他們有更好的表現回應。我們的主力球員打得很好，在聯賽值得有更好成績」。

出戰歐協聯的主流聯賽球隊中，只得法甲的雷恩能全取3分。同處G組的英超球隊熱刺未有帶同聯賽主力下，作客以0：1不敵荷甲的維迪斯，跌至小組第3。德甲的柏林聯則以1：3不敵另一荷甲球隊飛燕諾，賽後3戰3分排E組包尾。

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