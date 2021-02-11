歐霸｜韋斯咸英超蓄銳鬥熱刺 迎亨克勢換8將 傳恩斯治尼奧森漢離拿玻里 (23:11)

韋斯咸兩戰兩勝得6分，領前次席的薩格勒布戴拿模及第3位的亨克3分，在英超則8戰得14分名列第7，與曼聯和愛華頓同分，一起落後下個聯賽對手第5位的熱刺1分，故此，莫耶斯碰熱刺時很可能輪換8名球員，包括面部受傷的中場湯馬士蘇錫克、蘭仙尼、前鋒米查利安東尼奧等，「十字軍」則有中場賴恩費特歷斯、阿歷斯卡奧及華迪美高法爾等。

C組方面，隨着李斯特城今晨先藉前鋒達卡「大四喜」，作客以4：3反勝莫斯科斯巴達，以3戰得4分升上次席，分別領前跌落第3的斯巴達及包尾的拿玻里1分和3分。意甲代表拿玻里是目前歐洲五大聯賽唯一全勝之師，在歐霸的表現卻判若兩隊，迎戰以6分排榜首的歷基亞時，球員因傷停避戰共有6人，並傳出尾季約滿的隊長恩斯治尼，已安排經理人與國際米蘭高層接洽商討轉會，同時間今季在聯賽和歐霸共斬獲8球的前鋒奧森漢，據報已被巴黎聖日耳門（PSG）相中，有意PSG支付轉會費外，前鋒莫路伊卡迪亦會是交易籌碼。

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