渣馬｜姚潔貞全運後未及恢復 爭逐全馬冠軍「隨遇而安」 (20:31)

姚潔貞早前在全運因為入境隔離問題，未能以最佳狀態應戰，也影響到之後身體復元，她說：「因為跑全運提早至32公里就出現撞牆的情况，最後10公里保持強度的創傷就更高，真的要多兩星期才恢復得到，上星期才真正訓練，所以現在都是隨遇而安，無特別做成績的壓力。」姚潔貞第3次參戰渣馬全馬賽事，希望在沒有特邀跑手下，能在女子組問鼎冠軍，之後集中精力準備明年杭州亞運。她又為徒弟黃芷銦受傷未能出賽而大嘆可惜，認為對方之前的訓練成果不俗。

至於在2017及18年本地男子組奪標的魏賡，對上一次作賽已是疫情前的亞洲賽，「兩年無比賽都有少少緊張，知道今次搞得成，特別練長課，有幾課距離達到35公里，所以都有信心」。他雖然不會面對香港紀錄保持者黃尹雋及上屆冠軍周漢聶，但表示已知會再遇42歲日本跑手城武雅，世界田聯資料顯示城武雅的個人最佳是2013年做出的2小時19分52秒，3年前在福岡馬拉松亦跑出2小時22分內。

競步代表程小雅則會繼2018年再戰半馬，她說：「當年行返終點，1小時46分衝線，希望今次真正跑起來會更快。」她表示東京奧運後有足夠休息，為今次比賽已特訓6星期，稱路跑較競步的繞圈賽「冇咁悶」，但要適應上落斜使用更多大腿肌肉。

而渣馬參賽者今日開始到維園領取選手包，早上一度現人龍，但下午天雨中人流稀少，跑手普遍表示流程順暢。他們離開時都要戴上手帶，作為完成新冠病毒檢測的標記，有人表示不便，但亦有人稱理解，認為外國比賽亦有此標準，且可防止代跑。賽會今屆不設比賽日行李寄存，改為領取跑手包時寄行李，但有跑手表示知道存放位置設於戶外，物品會被淋濕而沒有使用。

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