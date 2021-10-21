渣馬｜賽會發聲明要求「絕對守法」 籲勿作政治宣傳 特別裝束需先檢查 (17:26)

籌委會主席高威林宣讀聲明後，未有回應跑手會否因表達「香港加油」等口號而要面對其他後果。他早前稱起步點的檢查站，或只檢查號碼布、檢測手帶，確認跑手身分，以及避免服裝厚重而影響他人，但今日聲明寫道「特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在工作人員指示下進入設於起點的檢查站，接受保安檢查才可參加有關活動」。《文匯報》、立法會議員葛珮帆等近日均批評賽會日前言論，後者表示若有人打算以「香港加油」發布政治訊息，大會應禁止跑手穿印有此口號的服飾參賽。

賽會聲明全文

對於星期一傳媒發佈會之訊息，令部份傳媒及公眾人士有所誤會，渣打香港馬拉松籌備委員會感到抱歉，並藉今日活動嚴正澄清：

正如在星期一舉行之記者會及星期二發出之補充聲明所說，大會嚴正要求跑手於星期日參與賽事時需絕對守法。

渣打香港馬拉松是一項體育盛事，經過近兩年的停辦及延期，跑手及公眾都非常期待一場愉快安全的賽事。香港田徑總會強調運動不應該加入政治元素或口號，強烈呼籲跑手尊重大會守則，維持良好比賽秩序及氣氛。

如大會發現賽事當日有任何違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動，並按需要要求執法部門介入。

至於穿著特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。

大會強烈譴責任何人利用渣馬作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台，並重申，星期日賽事現場絕不容忍任何違法事件，嚴正要求任何人切勿以身試法。

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