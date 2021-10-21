歐聯｜C朗奠勝助曼聯反底  蘇斯克查讚稱職 促批評者認清事實 (11:48)

C朗之前3場英超均未有進帳，被指破壞曼聯原有進攻體系平衡，領隊蘇斯克查今仗後駁斥批評，「如果有人說起C朗場上的效率，叫他看這場波，看他如何在球門前向對方攻守施壓，他做到所有中鋒應做的事」。

曼聯上場英超以2：4反負李斯特城，今仗輪換3名中場，但早段阿特蘭大兩次右路攻勢，由柏沙歷及美列迪美羅破門，完半場時被奧脫福球迷報以噓聲。不過，伊利錫的回傳失誤，令般奴費南迪斯助攻拉舒福特追近，燃起曼聯反勝決心。隊長哈利馬古尼於75分鐘將功補過扳平後，C朗在6分鐘後接應勞基梳爾的傳中，離門超過10碼頂入急勁頭槌。紅魔最終與下場對手利物浦一樣，在歐聯以3：2險勝，兩分領先阿特蘭大及上屆歐霸冠軍維拉利爾，後者同日作客以4：1大勝瑞士超的年青人。

H組的另一英超球隊車路士則憑佐真奴兩度射入12碼，主場以4：0大勝瑞典超的馬模，但這支衛冕之師上半場先後有盧卡古被剷傷足踝，以及迪姆華拿拉傷大腿，未來數仗或只能以夏維斯客串中鋒。「藍戰士」有份參戰的世界冠軍球會盃，則落實明年初在阿聯酋舉行。

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