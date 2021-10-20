歐聯｜蘇斯克查力撐C朗 籲團結走過低潮 冬窗傳清洗5將 (22:07)

曼聯vs.阿特蘭大 now643台 周四凌晨03：00直播

歐聯F組首戰敗走瑞士球隊年青人的曼聯，早前擊敗維拉利爾打開勝利之門，但其後在英超未能乘勝追擊，包括上周六（16日）在英超作客以2：4不敵李斯特城，球星C朗拿度加盟後更被質疑令曼聯需改變戰術，與其餘球員默契不足下影響發揮。主帥蘇斯克查飽受下台壓力，包括皇家馬德里前帥施丹等均成繼任人選，但這名挪威籍教練無視傳聞，並呼籲球隊在艱難時期團結，「每支球隊也會經歷低潮，但我們會捱過去，然後變得更強。我已說過我的教練團很好，他們非常注重細節，我找不到更好的合作團隊」。蘇帥又力撐今季回巢的C朗，指這名36歲葡萄牙國腳已努力扶助球隊，並認為麾下在迎戰阿特蘭大時將糾正錯誤。

上周不敵李斯特城後稱需改變的蘇斯克查，據報已草擬1月轉會窗的轉會名單，《太陽報》稱5名球員將被清洗，包括連格、安東尼馬迪爾、雲迪碧克、菲爾鍾斯及域陀連迪路夫。今夏外借歸隊的連格傳獲剛賣盤的紐卡素青睞，其經理人據報在周日入場觀看「喜鵲」迎戰熱刺。

軍情方面，曼聯下周日於英超與利物浦交鋒，周四凌晨迎戰阿特蘭大續有法國隊中堅華拉尼因傷避戰，蘇斯克查亦透露，剛傷癒的英格蘭隊前鋒拉舒福特不能應付90分鐘賽事，是役或後備上陣。客軍方面，主帥加斯柏連尼籲麾下提防對手遠射，並明言防守勢成勝負關鍵。不過，阿特蘭大有後衛堅迪占士堤及馬迪奧比辛拿因傷缺陣，勢成爭勝隱憂。

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