丹麥羽賽｜伍家朗挫宿敵闖16強 剖白勝仗為東奧失利挽信心 混雙新星齊爆冷晉級 (19:48)

位列8號種子的伍家朗今在丹麥公開賽登場，首場即遇日本隊對手西本拳太。雙方過去對賽8次，家朗只贏兩次，賽前已表明再遇宿敵肯定難打。他在首局一如預期先落後，適應風向等環境後才以7：7扳平。二人末段緊咬比數，家朗被迫入刁時後，以22：20先拔頭籌。雙方交換場區後，家朗再陷入苦戰，最終以21：19險勝，晉級16強。

自東奧分組賽出局後，家朗返港埋首訓練，準備這次長達兩個多月的征途，終在第一站打響頭炮。他賽後說：「奧運過後，信心確實受到影響，今場兩局早段心理都未夠穩，幸好最後能夠頂住，取得勝利，希望往後一場一場地調整。」家朗晉級後或與李卓耀「內訌」，這名隊友於香港時間明晨出戰印尼隊球手。

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混雙組合張德正/吳詠瑢則在32強爆出冷門，以直落兩局21：17、21：19，勇挫馬來西亞隊球手陳炳順/吳柳瑩，將這對7號種子兼2016年奧運銀牌組合踢出局。

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