NBA開鑼︱籃網負公鹿 字母哥曬冠軍指環贈興 居里罕有三雙助勇士挫湖人 (15:50)

公鹿上季一搔50年之癢,贏得總冠軍,在今早開賽前,於主場第一服務廣場揭曉冠軍橫額,並頒發上屆冠軍指環,希臘籍主將安迪度高安普稱是永恆記憶,「就算到2055年任何一仗前來看球,若果我們還健在,希望都會看到這橫額」。「字母哥」今仗取得34分及14個籃板,助公鹿開賽兩分鐘後便未曾落後下,大勝上屆東岸4強手下敗將籃網127:104。客軍三巨頭之一的夏登回應季前未有續約一事,稱無計劃離隊。

西岸方面,今夏只保留3將的湖人,有勒邦占士及安東尼戴維斯合力取得67分及22個籃板,惟新兵韋斯特布克上陣35分鐘僅貢獻8分,其餘球員得分亦只有單位數。勇士最終憑主將史堤芬居里取得逾5年半來首次三雙,作客反勝121:114。

本報今季預測指南:NBA群雄疫境爭霸 球員打針左右大局 籃網缺艾榮續成大熱

另外,NBA適逢75周年,聯盟特別選出歷來最佳75名球星,首25人名單今日出爐,現役球員有3人,包括揭幕戰有份上陣的「字母哥」、夏登及杜蘭特,籃網主帥拿殊與渣巴、標羅素、奧斯卡羅拔臣、奧拉祖雲、諾維斯基等名宿亦悉數上榜。

其他報道:歐聯|美斯賽前與細哨重聚 棄「戴帽」讓射12碼 麥巴比尷尬回應宴客

其他報道:歐聯|利物浦挫十人馬體會屢現爭議判決 高普握手「食檸檬」拒怪施蒙尼

The first 25 members of the 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/WZptqoLJmv