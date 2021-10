歐聯｜美斯賽前與細哨重聚 棄「戴帽」讓射12碼 麥巴比尷尬回應宴客 (13:41)

「細哨」在2001年離開巴甲母會甘美奧,加盟PSG,兩年後轉會巴塞而登上高峰,離隊前亦提攜美斯創下另一王朝。球隊賽前熱身時,他站於場邊,美斯隨即走到場邊擁抱寒暄數句,網上照片亦顯示細哨與養傷的巴西同鄉尼馬一同觀戰。

由於尼馬與停賽的迪馬利亞等缺陣,PSG今仗起用德籍中場戴斯拿,開賽的入球正來自他策動反擊,直傳後拉出空位,讓麥巴比破網。客軍萊比錫之後兩次由左翼衛安祖利奴出擊傳中,助攻安達施華及洛迪梅基尼,一度反先。惟美斯下半場7分鐘之內接連梅開二度,助PSG反勝,繼前屆4強再贏萊比錫,在歐聯A組續領前上屆英超冠軍曼城1分。

美斯今仗前只為PSG攻入1球,在開賽入球中有先犯規之嫌,自己入球前的表現亦一般,但接應麥巴比傳送,攻入扳平球則顯示功架,並以一記笠射12碼奠勝,末段讓出連中三元機會。惟麥巴比主射第2個12碼一飛沖天,賽後訪問被記者調侃時說:「球迷至少能細看一下今屆歐聯的足球……美斯是世界最佳球員,第1球由他處理正常不過。他讓出第2球,只是我射出界了。」萊比錫主帥謝斯馬殊就不滿個別球員失誤致3分全失。

另一德甲球隊多蒙特則取得隊史最大歐聯敗仗,於C組作客意外地吞荷甲盟主阿積士4蛋,爭奪小組首名陷被動。埋齋的主隊射手施巴斯坦賀拿暫以6個入球,於神射手榜獨佔鰲頭,是役亦交出兩次助攻。同組另一場由葡超的士砵亭作客以4:1大勝土超的比錫達斯,打開勝利之門。

相關報道:歐聯|利物浦挫十人馬體會屢現爭議判決 高普握手「食檸檬」拒怪施蒙尼

其他報道:亞協盃︱理文明晚撼烏茲別克勁旅爭入總決賽 陳曉明籲踢出轟烈一仗

其他報道:北京冬奧|聖火採集儀式再遇示威 7人被捕 交接儀式未受影響

Lionel Messi and Ronaldinho - both South American icons who’ve plied their trade with Barcelona and Paris Saint-Germain - reunited at the Parc des Princes this evening. Warm hug. pic.twitter.com/jm83HrTXI2— Alan Feehely (@azulfeehely) October 19, 2021