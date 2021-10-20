歐聯｜利物浦挫十人馬體會屢現爭議判決 高普握手「食檸檬」拒怪施蒙尼 (12:16)

利物浦今仗首15分鐘主導球賽，先憑沙拿連過三關，再遠射省中人開紀錄，創隊史連續9場入球，拿比基達亦窩利建功。惟馬體會其後多次左路進襲，湯馬士林馬及祖奧菲歷斯各有個人突破，造就基沙文連入兩球扳平。後者另有一次單刀未能射破復任正選的艾利臣比加，但易邊後一次舉腳嘗試停球時，鞋底印到敵鋒羅拔圖法明奴的頭部，成為歐聯史上首位單場入兩球後領紅被逐的球員。紅軍末段憑迪亞高祖達博得12碼，沙拿主射中鵠，在不乏強手的B組3戰全勝。葡超的波圖同時間主場1：0小勝意甲代表AC米蘭，與馬體會同得4分，米蘭則3戰全敗。

馬體會是役末段原有機會再追平，但荷西基文尼斯一次在禁區跌倒，最終球證翻看重播後認為祖達沒有犯規，取消主隊的12碼。施蒙尼被問到連串判罰不利球隊時說只是欠運，「如果VAR說不是12碼，對我來說就不是。至於基沙文知道那是紅牌，儘管我們都知他無意傷害對手。因為在球賽關鍵時刻離場，他感到懊惱。己隊上場對AC米蘭在類似情况下得益，今次就相反」。

高普則讚賞球證勇於改判，他完場後希望向施蒙尼握手但未獲理會，賽後表明不介懷，亦不滿記者的相關提問，「你不是個好人，因為你嘗試炒作。他沒有如你所言，當刻感到憤怒，但我現在因為你的問題有這種情緒」。施蒙尼則表示事件只是兩地足球文化的差別。

兩軍的聯賽對手則雄同日大勝凱旋，其中曼城有馬列斯梅開二度，作客5：1大勝比利時的布魯日，於A組續以1分落後巴黎聖日耳門。皇家馬德里則在D組以5：0大勝烏克蘭的薩克達，追至與舒列夫同分，但對賽不及對手列次名。

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