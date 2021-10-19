歐聯｜捷比亞今夏傳獲曼聯招手 迎利物浦前認欲回歸英超（附直播賽程） (22:36)

捷比亞於2019年由熱刺轉投馬體會，上季有份奪得西甲冠軍。31歲的他出戰歐聯B組賽事前，接受英國《每日郵報》訪問時稱，希望能夠回歸英超，「將來我想成為一個領隊，但在這之前希望再次征戰英超」。他今夏盛傳轉投曼聯，與華拉尼的轉會已達到傾妥轉會費階段，但最終只有華拉尼離開皇家馬德里成為魔兵。

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捷比亞周三凌晨助馬體會再戰利物浦，他又重提上屆歐聯16強與紅軍在次回合，激戰120分鐘而勝，將這對上屆衛冕之師踢出局，難忘程度堪比西甲捧盃。對於主帥施蒙尼，他說：「他是註定的贏家，我從他身上學到很多，希望將來轉執教鞭，亦可以從他身上學習。」

直播賽程

賽事（前者主場） 直播頻道

周三凌晨00：45開賽

A 布魯日 對 曼城 now643台

C 比錫達斯 對 士砵亭 now644台

周三凌晨03：00開賽

A 巴黎聖日耳門vs.RB萊比錫 now645台

B 馬德里體育會vs.利物浦 now643台

C 阿積士vs.多蒙特 now644台

D 薩克達vs.皇家馬德里 now646台

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