歐聯｜捷比亞今夏傳獲曼聯招手 迎利物浦前認欲回歸英超（附直播賽程） (22:36)

英格蘭隊右閘捷比亞今夏傳出再獲曼聯招手，但轉會一事最終不了了之。他周三（19日）凌晨助馬德里體育會出戰歐聯分組賽，迎戰利物浦前承認希望再戰英超，圓夢後便會轉執教鞭。
捷比亞於2019年由熱刺轉投馬體會，上季有份奪得西甲冠軍。31歲的他出戰歐聯B組賽事前，接受英國《每日郵報》訪問時稱，希望能夠回歸英超，「將來我想成為一個領隊，但在這之前希望再次征戰英超」。他今夏盛傳轉投曼聯，與華拉尼的轉會已達到傾妥轉會費階段，但最終只有華拉尼離開皇家馬德里成為魔兵。
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捷比亞周三凌晨助馬體會再戰利物浦，他又重提上屆歐聯16強與紅軍在次回合，激戰120分鐘而勝，將這對上屆衛冕之師踢出局，難忘程度堪比西甲捧盃。對於主帥施蒙尼，他說：「他是註定的贏家，我從他身上學到很多，希望將來轉執教鞭，亦可以從他身上學習。」
直播賽程
賽事（前者主場） 直播頻道
周三凌晨00：45開賽
A 布魯日 對 曼城 now643台
C 比錫達斯 對 士砵亭 now644台
周三凌晨03：00開賽
A 巴黎聖日耳門vs.RB萊比錫 now645台
B 馬德里體育會vs.利物浦 now643台
C 阿積士vs.多蒙特 now644台
D 薩克達vs.皇家馬德里 now646台
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