亞協盃︱理文明晚撼烏茲別克勁旅爭入總決賽 陳曉明籲踢出轟烈一仗 (18:21)

拿薩夫vs.理文 now633台 周三晚上21：00直播

理文上周三起飛抵烏茲別克，周日在首都塔什干乘火車來到比賽城市卡爾希，陳曉明承認麾下初時有疲態，但在卡爾希已3天，相信眾將身體已恢復，又稱當地天氣雖略乾燥，但最低氣溫也只是攝氏10度左右，適合比賽，他說：「最近兩課在拿薩夫的練習場地操練，但場地質素欠佳較硬和凹凸不平，未能練到太高強度訓練。」

對於這場一仗分勝負的亞協跨區決賽，陳曉明稱關鍵是首先做好防守，避免太早失守，「拿薩夫在跨區4強時，對手印度球會太心急逼搶，很早已失兩球，結果進退失據，上半場落後0：5已無得打。但這不代表我們不會進攻，希望先適應對手比賽節奏，盡量減少空間，待球隊在作客環境入局後，才開始組織進攻，是比較聰明做法」。

陳曉明透露除了老將李康廉仍有傷或未能趕及復出，此前有傷在身的列斯奧及亞哥斯達都已復操候命。拿薩夫在今屆亞協在分組賽及跨區賽事，5戰全勝入18球失2球。陳曉明說，相信全亞洲都會覺得今仗是拿薩夫佔優，無論技術上還是坐鎮主場有天時地利人和，但稱正因如此，壓力將會在對方，「足球並非雙方鬥點數就分勝負，可能只把握一個機會就可改變戰局，因此要好好把握每個機會。我們對他們的分析了解，會比他們對理文更深，我們會擅用這些優勢令部署奏效，希望透過心理和戰術，減低雙方技術及體能的差距。現在每一步都是理文的里程碑，為足球生涯留下好的片段和回憶，我們目標很一致，就是全隊同對手砌過，盡力打場轟烈的比賽，最重要是無憾」。

陳曉明形容拿薩夫是前蘇聯球隊風格，行軍機動快速多跑動，踢法進取直接，尤其邊路球員速度快及具個人能力，點名34號左閘Sherzod Nasrullaev在上仗跨區4強助攻力強，「我們從拿薩夫之前多場亞協和本土比賽，已做了很多分析，有所準備」。拿薩夫近况六連勝，除了烏茲別克球員，中前場有兩名塞爾維亞籍外援Marko Stanojevic及Andrija Kaluderovic。

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