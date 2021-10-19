英超｜阿仙奴逼和水晶宮 韋拉倒戈感沮喪 阿迪達斥麥亞瑟踢沙卡應領紅 (17:39)

阿仙奴名宿韋拉開賽8分鐘便被淋下一盤冷水，兵工廠前鋒奧巴美揚射入先拔頭籌，但其隊友湯馬士林馬，以及下半場入替布卡約沙卡的森比盧干加，先後於50和73分鐘在中場被迫甩打反擊，最後被水晶宮鋒將賓迪基及奧辛尼艾度亞迪破門。補時5分鐘，水晶宮禁區內混戰，終被無人看管的拿卡錫迪快腳射入扳平2：2完場。阿仙奴及水晶宮賽後8戰分別以11和8分排第12和14位。

韋拉為失掉兩分感到很失望，他說：「我軍球員下半場反撲成功，展示勇氣和個性，值得勝出。這賽果令我為隊員感到沮喪，那失球令人難以接受，但這些比賽只會令我們更加強大。」阿迪達將失分歸咎於麾下欠冷靜，而致命傷是兩次中場失球便導致輸兩球，惟他否認拾回1分屬幸運：「最正面的是己隊雖然落後，卻一直保持信念，最終獲得1分。」對於愛將沙卡被踢傷，阿迪達說：「那絕對是一個紅牌，我不明白他（麥亞瑟）何以仍在場中。」利物浦名宿加歷查也同意麥亞瑟應被逐。

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