NBA｜籃網不排除交易艾榮 賓西蒙斯成潛在人選 (20:38)

兩大東岸勁旅在常規賽開咧戰會師，衛冕的公鹿賽前將獲頒上屆總冠軍指環沖喜，反觀客軍籃網有未打疫苗的艾榮，雖在美國各州政府防疫政策下，仍可出席大部分作客賽事，但因會方態度強硬，目前被內部禁賽，復出無期。據ESPN消息指，若艾榮堅拒打針，會方不排除將其放走，而目前盛傳今夏公開欲離費城76人的賓西蒙斯，成潛在交易熱門人選。

杜蘭特就事件回應道：「我當然希望什麼事都沒發生，但艾榮與會方都各自做了想做的事。以個人立場而言，我希望事情能圓滿解決，亦希望與艾榮繼續並肩爭標。」

此外，76人球星賓西蒙斯在遲遲未有合適交易下，近日已歸隊操練，將帥今不約而同為其減壓，主帥李華士稱：「只要他準備好，就可上陣。」而主力托拜斯夏里斯亦指球員間沒因此不和，稱「完全沒問題」。

西岸方面，洛杉磯湖人將於後日尾場迎戰金州勇士演「加州打吡」，主帥禾高賽前透露，球隊將因應韋斯特布克及安東尼等新兵轉打法，減少低位單打，更多利用無球走動製造空間進攻。至於上屆總亞軍鳳凰城太陽，昨宣布與主力小前鋒米卡貝捷斯續下一紙4年總值9000美元（約7億港元）新約。

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