港隊｜4港將浸大分享奧運歷程 李慧詩透露年底決定運動員生涯前路 (19:31)

「休息的得着就是攰，因為要追回功課進度」。李慧詩在浸大修讀創意及專業寫作，之前停學兩年備戰東奧，現時課程只讀到一半，笑言「好開心仲可以慢慢玩」，亦慢慢重新適應：「做運動員只有一個方向，所有事都圍繞同一目標。讀書是同時兼顧不同工作，我不想做「死線戰士」，或者「自由騎士」，所以是有些辛苦。」她表示仍未恢復訓練，也表示學期之內會留港，「（新一季比賽）未必會參加了，因為亞運資格不計積分排名。我希望盡量令自己的壓力減到最低，在不是準備奧運的日子，全心去休息，始終十幾年來未離開過單車，希望先放下這包袱。之後會怎樣，到年尾或明年頭，希望會有一個答案給大家」。

同場的陳浩源昨公布會征戰2024年巴黎殘奧，表示返港完成隔離後，開始與教練、家人、學校等商量去向，「問了100個人，中立意見都沒有，個個都話應該打多3年，所以就做了這決定」。他相信自己以運動員身份，可繼續為殘疾項目發聲，爭取更多應有資源，又指本港通關可令巴黎的備戰較東奧容易，有更大信心維持在世界前列，而明年亞殘運主要用作技術上的試驗。硬地滾球女將何宛淇亦表示，希望在巴黎殘奧再衝擊獎牌。

跨欄代表陳仲泓就表示東奧的腳傷已經接近痊癒，現進入冬訓，希望明年1月以測試賽開季後，能在2月的亞室運及杭州亞運有好成績。

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