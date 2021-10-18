英超｜布魯士教波千場未沖喜 紐卡素易主首擊反負熱刺 開季8戰不勝 (17:26)

自從沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）早前正式入主紐卡素後，布魯士的離隊傳聞不絕於耳，不過「喜鵲」今晨迎戰熱刺一戰，這名曼聯名宿續在場邊督師，寫下教練生涯千仗里程碑。而球隊亦在開賽不足2分鐘，由前鋒哥林威爾遜先開紀錄，但熱刺站穩陣陣腳後漸取主導，分別於17及22分鐘由尼當比利及哈利卡尼的入球反超。

戰至上半場末段，一名在觀眾席的紐卡素球迷心臟病發，一眾球員見狀立即告知主球證馬連拿，後者亦吹停賽事，方便醫護人員及時救治，而該名球迷其後送院後已無大礙。停頓過後，熱刺憑孫興慜在完半場前補時建功，拉開至3：1。換邊後攻勢依舊疲弱的紐卡素，僅藉客軍後衛艾歷迪亞於89分鐘擺烏龍追近，但最終仍以2：3反負，賽後8戰僅3和5負得3分，續排第19位。

賽前曾表示希望以表現換取新班主信任的布魯士，賽後承認處境困難，去留決定權不在他身上，並透露自己兩年前接掌球隊時，已知當時的狀况不好，會方希望尋找買家，坦言自己與「喜鵲」共患難多時，如今迎來新時代，「只要新班主還信任我，我明天起身便會繼續做好我的工作」。

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