U23亞盃外｜港足U23今開操最後備戰 門將謝家榮獲委隊長重任：希望感染球隊 (15:53)

港足U23將於日本福島縣廣野町閉門出戰U23亞盃外K組，在周六對柬埔寨隊及下周四對東道主日本隊。港足U23繼8月底及本月初兩次集訓後，昨公布的23人決選大軍與集訓名單相若，未有東方龍獅前鋒孫銘謙，由東方轉投葡甲球隊科瓦彼達迪的19歲中堅梁祐維，以及理文翼鋒張憙延則最終入選。

球隊今早在將軍澳足球訓練中心健身及開操，明早繼續操練，周三下午出發到日本。對於被委以隊長重任，謝家榮表示會更珍惜最後一次參加U23國際賽的機會，「希望可以感染球隊，相信溝通不成問題，守時其實不需要特別提點，這是職業球員本分」。他稱在季初踢足4場菁英盃有助備戰亞盃外，「我在香港U23比賽時較忙，有較多表現機會，可作為亞盃外的預習」。他期望對日本盡量減少失球，對柬埔寨要全取3分。

至於球隊只得葉卓文及梁祐維兩名中堅，亞歷斯祖、林衍廷及張俊軒均有機會串演3中堅位置。葉卓文稱過去在港足梯隊有跟梁祐維合作過，默契不成問題，又指今次對手兩隊不是踢高波為主，故對防線有信心及會盡力應付。張健峰補充，梁祐維會在周三直接到日本跟球隊會合，而今次參賽會以次名出線為目標。

香港U23成立目的為培訓青年球員，最終只得5名球員入選決選，張健峰舉例，如黎培基的狀態不足以應付國際賽，最後點兵亦以防守能力行先。由於港足U23下周五返港需隔離14天，故張健峰將無緣帶隊香港U23 出戰本月30日首場港超對傑志。

港足U23亞盃外23人決選名單：

門將：謝家榮 (香港U23)、盧兆崎 (標準流浪)、蔡子濤 (冠忠南區)

後衛 ：葉卓文 (晉峰)、梁祐維 (科瓦彼達迪)、亞歷斯祖 (東方龍獅)、鄭子森、林衍廷 (標準流浪)、張俊軒 (香港U23)、潘沛軒 (傑志)

中場：陳晉一、趙聡悟 (傑志)、伍家揚 (東方龍獅)、奧利華 (港會)、黃智康 (香港U23)、余在言 (標準流浪)、鄭進泓 (冠忠南區)、邵昀俊 (晉峰)

前鋒：朱偉鈞 (東方龍獅) 、張憙延 (理文)、林樂勤（晉峰）、畢頓、袁世傑 (香港U23)

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