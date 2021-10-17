菁英盃｜香港U23絕殺港會開齋 主帥班主讚夠拼搏 霍啟山加碼獎金 (21:28)

以本地青年球員組成的香港U23，首3場以1：1打和晉峰，再以0：7慘負東方龍獅及以2：3僅負冠忠南區，今仗面對升班馬港會，兩隊賽前都未打開勝利之門。傑志借將畢頓首為香港U23上陣，港會於完半場前憑後衛湯姆哈靈頓接應角球先開紀錄，但香港U23戰至88分鐘，在角球混戰由後衛張俊軒門前扳平，補時階段港會入球功臣湯姆哈靈頓鏟跌黃智康輸12碼，羅曉聰主射中鵠，絕殺2：1反勝港會，取得今季首場勝仗。主教練張健峰稱，球員鬥志告訴外界，他們想繼續在港超立足。

斥資贊助香港U23的足總副主席霍啟山，自球隊第一場以來一直都有入場觀戰，賽後他受訪時形容今仗如坐過山車，「今次非常激動，最緊要每場都有進步和累積經驗，這支香港U23的拼搏精神很重要，去到最後一分鐘都不放棄，今場很表達到這種精神」。他稱一直關心香港足球，今季在這支新軍多了一個角色，「每場都有深刻印象，今仗我都替他們高興，球隊內部有個系統列明如何鼓勵球員」。霍啟山與足總行政總裁譚秋朗賽後落場見球員，透露贏波獎金將會再加500元以示鼓勵，球員表現興奮。

同日頭場賽事，東方龍獅憑小將孫銘謙梅開二度，加上中堅基頓完場前接應角球頭槌建功，在大埔運動場以3：3逼和有史提芬彭利拿入兩球的冠忠南區，5場菁英盃仍保持不敗，與多踢一場的南區同得11分排頭兩名。

另外，足總公布港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽的23人決選名單，大致與本月初集訓名單相若，效力葡甲科瓦彼達迪的19歲中堅梁祐維，以及理文翼鋒張憙延最終入選。球隊明起一連兩日開操，周三出發到日本備戰兩仗，包括周六對柬埔寨隊，以及下周四對日本隊。

港足U23亞盃外決選名單

門將：盧兆崎 (標準流浪)、謝家榮 (香港 U23)、蔡子濤 (冠忠南區)

後衛：鄭子森、林衍廷 (標準流浪)、梁祐維 (科瓦彼達迪)、亞歷斯祖 (東方龍獅)、張俊軒 (香港 U23)、潘沛軒 (傑志)、葉卓文 (晉峰)

中場：余在言 (標準流浪)、伍家揚 (東方龍獅)、奧利華 (港會)、黃智康 (香港U23)、鄭進泓 (冠忠南區)、陳晉一、趙聡悟 (傑志)、邵昀俊 (晉峰)

前鋒：朱偉鈞 (東方龍獅) 、畢頓、袁世傑 (香港U23)、張憙延 (理文)、林樂勤（晉峰）

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