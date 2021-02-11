北京冬奧｜聖火採集明閉門舉行 IOC未懼再遇示威 發聲明關注世盃研改制 (19:09)

冬奧聖火採集儀式於希臘時間明早舉行，周二移交中國代表團，料一共200個獲邀人士參與，連同火炬傳遞及移交儀式，因應北京冬奧防疫措施縮減規模，同時不會開放予公眾參與。早於2008年北京夏季奧運，曾有藏人在聖火採集儀式場內示威，國際奧委會被問及會否擔心再遇同類事件時，發言人Mark Adams只表示，「奧運能為世界帶來團結與和平的信息，以奧運作為世界的橋樑，亦是我們的願景，此刻我們只會專注籌備工作」。

北京冬奧明年2月展開，多項測試賽近月舉行，國際奧委會表示超過750名運動員參與，疫情措施與運作測試反應正面。港隊上周五亦有在北京參與花樣滑冰亞洲賽，女將蘇怡在單人滑以155.65分刷新個人最佳，屈居兩名日本隊選手之下摘銅。

另外，國際奧委會亦就世界盃改制討論發表意見。該會稱不少運動總會、足球組織以至球員及教練，均對這項球壇盛事計劃由4年改為兩年一度，表現得非常擔憂，也提到會影響女足及其他體育項目發展，促請國際足協更全面地諮詢相關方面；國際足協計劃在12月就此事投票。

其他報道：英超｜車路士打吡險勝重登榜首 文迪力擋賓福特狂攻 獲讚金球獎遺珠

其他報道：中國女足｜「牛丸」陳婉婷昨面試主教練 結果料未來一周出爐