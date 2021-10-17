中國女足｜「牛丸」陳婉婷昨面試主教練 結果料未來一周出爐 (18:03)

內地傳媒報道，有5人昨日參與中國女足主教練面試，包括陳婉婷、中超球隊廣州城領隊肇俊哲、中國女足前主帥張海濤、中國女足U20主教練王軍，以及中國女甲聯賽陝西女足主教練兼前國腳劉華娜，曾參加2002年日韓世界盃決賽周的中國前國腳肇俊哲呼聲最高。報道表示，陳婉婷是在昨日上午到現場面試。

據報中國女足主帥面試包括陳述及考官問答，候選人要陳述執教理念、組隊思路及個人優勢，亦要闡述現今女足發展趨勢、分析目前亞洲及世界女足主要對手情况，以及提出中國女足參加亞洲盃、世界盃、亞運及奧運的目標及備戰思路，考官包括中國女足前國腳孫雯。報道補充，中國足協會根據考核成員評分，按正常程序上報後，預計未來一周會公布結果。

綽號「牛丸」的陳婉婷，過去兩度出任港超球隊東方龍獅主教練，帶隊贏得2015/16年球季港超冠軍及高級組銀牌冠軍，以及出戰2017年亞冠盃分組賽，是香港職業聯賽首個執教男子球隊的女主教練，並榮獲2016年亞洲足協年度最佳女教練，2019年起出任中國女足U16教練團成員至今。

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