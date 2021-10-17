英超｜車路士打吡險勝重登榜首 文迪力擋賓福特狂攻 獲讚金球獎遺珠 (17:06)

車路士今仗全場只得5射1中，射手盧卡古曾面對空門一射炒高，只靠翼衛芝維爾完半場前禁區內窩利奠勝。由於車仔今場因傷停問題，起用兩名年青中堅杜利奧查洛巴及馬倫沙亞，末段未能穩定局勢。賓福特最後20分鐘內有15次射門，但箭頭麥比奧莫繼上半場再射中門柱，另外7次中目標攻門，均被文迪一一化解。

奠勝的芝維爾賽後稱，「最後20分鐘像在地獄作賽，但文迪的表現相當精彩，我們都在操練見過，他終於在比賽獲得應有的認可，球隊亦展示韌力及出色防守」。車路士領隊杜曹、今仗養傷的中堅魯迪格、文迪的國家隊隊友沙迪奧文尼等，則為文迪早前落選金球獎30強感到不值。

29歲的文迪上季由法甲雷恩加盟，搶贏正選並助球隊取得歐聯冠軍。The Athletic英國版指他今夏終將子女接至倫敦同住，更適應在英國的生活。統計亦指他單憑撲救，季初8場便為車路士減少最少兩個失球，其他表現亦勝過利物浦的艾利臣比加及曼城的艾達臣摩拉斯。車路士今仗後以兩分反壓昨晚贏波的利物浦，保住榜首位置。

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