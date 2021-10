英超｜車路士打吡險勝重登榜首 文迪力擋賓福特狂攻 獲讚金球獎遺珠 (17:06)

車路士今仗全場只得5射1中,射手盧卡古曾面對空門一射炒高,只靠翼衛芝維爾完半場前禁區內窩利奠勝。由於車仔今場因傷停問題,起用兩名年青中堅杜利奧查洛巴及馬倫沙亞,末段未能穩定局勢。賓福特最後20分鐘內有15次射門,但箭頭麥比奧莫繼上半場再射中門柱,另外7次中目標攻門,均被文迪一一化解。

奠勝的芝維爾賽後稱,「最後20分鐘像在地獄作賽,但文迪的表現相當精彩,我們都在操練見過,他終於在比賽獲得應有的認可,球隊亦展示韌力及出色防守」。車路士領隊杜曹、今仗養傷的中堅魯迪格、文迪的國家隊隊友沙迪奧文尼等,則為文迪早前落選金球獎30強感到不值。

29歲的文迪上季由法甲雷恩加盟,搶贏正選並助球隊取得歐聯冠軍。The Athletic英國版指他今夏終將子女接至倫敦同住,更適應在英國的生活。統計亦指他單憑撲救,季初8場便為車路士減少最少兩個失球,其他表現亦勝過利物浦的艾利臣比加及曼城的艾達臣摩拉斯。車路士今仗後以兩分反壓昨晚贏波的利物浦,保住榜首位置。

其他報道:劍擊|張家朗亮相品牌代言活動 談模特兒初體驗「舒服如打劍」

其他報道:程小雅 待遇或變夢不變 毋懼減薪堅持追夢 熱愛競走誓再衝奧

Man of the Match today? 😅— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2021

Someone explain why he’s not nominated for the ballon d’or 🤔🤔🤔 What a performance... EDOUARD MENDY 💪🏾