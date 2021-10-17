劍擊｜張家朗亮相品牌代言活動 談模特兒初體驗「舒服如打劍」 (16:13)

張家朗今午到金鐘一個品牌門市，出席香港新任品牌大使加盟儀式，穿上黑衣冷衫打扮沉穩。對於連續兩日出席商業活動，他承認有少許不習慣，「但就像比賽，會慢慢開始適應」。身高1.93米的他早前為品牌擔任模特兒拍攝硬照，他稱過程中比預期舒服，「可能本身隻眼細冇乜精神，但品牌今次沒有太介意，亦沒特別要求要好精神，或眼神要很銳利，所以過程上自己是舒服的，感覺和比賽打劍差不多」。

被問到有否向過去曾為時裝名牌任模特兒的崔浩然偷師，家朗透露與這個好友都喜歡和常留意這方面資訊，「我們很多時都會交流時裝，傾邊件衫靚，之前影完輯相，他都有和我討論動作如何，叫我唔好咁怕醜。我都會上網看其他人點襯衫，之後都會學吓跟住着」。

「花美男」崔浩然兩周前在康文署公開劍擊錦標賽，贏得重返全職行列半年後首冠。家朗稱好友重返港隊後，熟悉的感覺回來了，「跟他再次一起練習，又會交流如何放鬆地打比賽，就像以前一樣」，又稱沒有想過好友會威脅自己位置，反指是好事，「愈多人打得好的話即競爭愈大，我覺得這是良性競爭，彼此技術和心態等方面都有提升」。

今次雖然並非公開活動，但現場仍有20、30名粉絲在店外等候，希望親眼目睹偶像風采。相比謝影雪等港將已參與不少商業活動累積人氣，張家朗縱使因備戰全運及養傷因素，在奧運結束逾兩個月後才開始出席一連串活動，他稱之前一直專注養傷，沒去想是否錯過了熱潮，「最近兩天也見到很多人，這是開心的事，證明大家都有留意奧運，這不止是對劍擊，對所有香港運動員都是好事。」

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