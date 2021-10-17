英超︱曼聯29場作客不敗紀錄告終 馬古尼犯錯致反負李城 (00:10)

曼聯之前對阿士東維拉及愛華頓均未能取勝，今仗一度由格連活特左腳遠射，打破6場入球荒而領先，但趕及傷癒的隊長哈利馬古尼，於31分鐘面對主隊逼搶不留神，泰利文斯輾轉回敬金球扳平。馬古尼易邊後再包越位，令敵衛蘇恩古角球混戰建功。染了一頭金髮的拉舒福特下半場65分鐘入替查頓辛祖，在82分鐘接應長傳，突破越位單刀攻入2：2一球，但李斯特城在1分鐘後由占美華迪射入今季第7球，補時再有新兵達卡在英超開齋，以4：2贏出。曼聯賽後被下周雙紅會對手利物浦擴大至4分差距，亦遭悶和諾域治的白禮頓超前。

鬧離隊的曼城翼鋒史達寧昨獲正選，但全場表現沉寂。「藍月」最終憑貝拿度施華早段補中，罕有正選的門將薩克史堤芬擋出單刀，中場奇雲迪布尼下半場埋齋，主場兩球淨勝般尼。至於狼隊則在80分鐘起連入3球，作客3：2絕殺阿士東維拉。

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