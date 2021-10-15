英超︱紐卡素保證本周不炒布魯士 可完成千場領軍里程碑 (22:09)

根據英格蘭聯賽領隊工會資料，60歲的布魯士將會是第34名曾在英格蘭頂級聯賽執教，累積1000場領軍經驗的教練。惟他常被批評執教隊伍球風保守，今季領「喜鵲」亦首7場不勝，暫列聯賽榜尾二。球會上周易手，但他未如傳聞在昨日被解僱，合伙人之一的女商人絲塔維莉今日（15日）更表示：「改變不會一晚成真，我們會小心計劃。如果我們作此決定，他會是第一個知道的人。」

布魯士今日亦有出席對熱刺的賽前記招，稱未與會方商談前路，與絲氏的交談僅交代球隊運作情况，表示球會易手，邁步向前是好事。至於對自己留任的信心，他說：「誰不想擁有這個機會？我知很多領隊都想坐在這個位置。我會盡一切能力幫助球會，緊握拳頭嘗試。」對於迎戰熱刺一仗的執教里程碑，他表示：「這不是我的事，我球員生涯也踢過950場，所有本土榮譽都贏過了。我們只想贏這場比賽，提升聯賽排名。」

紐卡素早前以超過3億鎊轉手，賣予以沙特阿拉伯主權基金作最大投資者的財團，成為繼曼城及法甲巴黎聖日耳門後，第3間國營機構持有的歐陸主流聯賽球會。利物浦領隊高普今日稱豪門的出現將繼續影響球圈生態，「金錢不能購買成功，但可令他們承擔一些錯誤決定。當他們之後作出正確決定，便會躍進。5、6年的時間，如果班主保持耐性，他們基本上可收買整個聯賽」。

曾執教紐卡素及利物浦、現任愛華頓領隊的賓尼迪斯就表示，自己與紐卡素球迷仍關係友好，不願多談。他又表示就算愛華頓近年獲班主巨額注資，自己仍然會審慎理財。

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