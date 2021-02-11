西甲｜柏迪續約巴塞4年 違約金90億破隊史紀錄 皇馬阿拉巴膝傷無礙歐聯可候命 (21:10)

巴塞季初表現跌跌碰碰，這期國際賽檔期前，更在歐聯和西甲無入球下兩連敗，惟會方了解隊內不乏具潛質的年輕球員，會長拿樸達近期遂積極尋求以新合約綁住球員，因傷無緣對華倫的柏迪已率先續約4年，其10億歐元違約金更打破基沙文的8億歐元紀錄。據報巴塞也將與安素法迪、加維、沙治羅拔圖、奧士文尼迪比利及養傷中的中堅朗奴阿拿奧祖傾續約，務求穩定軍心。

巴塞迎戰華倫時，勢有左閘佐迪艾巴因傷缺陣1個月後復出，新兵阿古路日前在閉門練習賽建功，料距復出「地標」不遠。華倫只有守將奧馬阿達雷迪停賽。另外，在世界盃外圍賽期間膝部受傷的皇家馬德里的奧地利隊後衛阿拉巴證實問題不大，應可在下周中歐聯分組賽作客薩克達時候命。

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