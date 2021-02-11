NBA｜湖人季前賽6戰全敗作結 主帥禾高認磨合需時 暗示安東尼或當正選 (19:08)

NBA下周三開鑼，惟前季冠軍湖人在季前賽表現低迷，今早作客帝王雖有多名主力披甲，其中勒邦占士上陣29分鐘攻入30分，「一眉」安東尼戴維斯貢獻「雙雙」，包括韋斯特布克及安東尼5名今夏來投星將亦齊齊登場，但最終仍以112：116吞敗，季前賽6戰全敗，是球隊9年來最差季前賽成績。不過，湖人主帥禾高則為麾下減壓：「近年我們以占士與一眉建立了固有的體系，但今夏有不少球員變動，確實需時磨合，我對他們充滿信心。」而他亦透露目前主要當第六人的「甜瓜」安東尼，在陣式中或有機會擔任正選。

另外，波士頓塞爾特人昨公布會內部罰史馬特明早鬥邁阿密熱火停賽一場，皆因這名防守悍將遲到錯過了球隊作客飛往佛州的班機。此外，新奧爾良塘鵝副主席證實，陣中新星「怪物」錫安威廉臣將續因傷避戰常規賽開咧戰，這名21歲大前鋒早前因右腳傷患曾動手術，已缺席球隊季前賽全部賽事。

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